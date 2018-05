Mit dem Regenwurm zu zukunftsfähigem Dauerwald

Regenwürmer spielen bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel laut Agrarbündnis einer herausragende Rolle. − Foto: dpa Regenwürmer spielen bei der Anpassung der Wälder an den Klimawandel laut Agrarbündnis einer herausragende Rolle. − Foto: dpa



Das Agrarbündnis Traunstein und Berchtesgadener Land veranstaltet einen Vortrag und eine Exkursion mit Ludwig Pertl, Förster und Leiter des Projektes "Links4Soils – lebenswerter Alpenraum". Der Vortrag findet am Freitag, 25. Mai, um 20 Uhr im Gasthaus Gruber in Weibhausen statt, die Exkursion am Samstag, 26. Mai, um 9.30 Uhr ab Bahnhof Weibhausen. Die Veranstaltung wird unterstützt von der LAG Traun-Alz-Salzach und von der Arbeitsgruppe Artenschutz und Streuobst der Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel.

Der Klimawandel bedeutet laut Agrarbündnis eine Änderung im Naturhaushalt. War früher die Temperatur der begrenzender Wachstumsfaktor, so werde in Zukunft das "pflanzenverfügbare Wasser" in der Vegetationsperiode der Minimumfaktor sein. Ein voll funktionsfähiger Boden mit seinem guten Humus sei daher die wichtigste Anpassungsmaßnahme. Dabei spielten der Regenwurm und seine Leistung eine herausragende Rolle. Er löse die Problembereiche Versauerung, Stickstoffeintrag, Biodiversität, Luft- und Wasserspeicher. Daher müssten Baumarten gepflanzt werden, die er bevorzugt und verarbeitet, also Edellaubholz und sonstiges Laubholz. − he