Groovig-funkiger Feiertag unter Freunden: Blues-Frühschoppen in der "Stiege"

Seit 40 Jahren auf der Bühne und seit 2001 jeden Pfingstmontag im "Club Stiege" unter Strom: Dank der Treue und Spielfreude von Edwin Kimmler aus Landshut trägt der Trostberger Blues-Frühschoppen völlig zurecht das Attribut "legendär". − Foto: mib



Der Begriff "Traditionsveranstaltung" wird – gern in Kombination mit dem Attribut "legendär" – leicht inflationär verwendet. Beim Blues-Frühschoppen im "Club Stiege" hat er aber seine volle Berechtigung. Seit nicht weniger als 17 Jahren ist in der Trostberger Kult-Kneipe der Pfingstmontag für den Ausnahmemusiker Edwin Kimmler reserviert.

"Das ist ein absoluter Selbstläufer", sieht es "Stiegen"-Chef Bernd Karmann. Im Jahr 2001 hatte er den niederbayerischen Multi-Instrumentalisten zum ersten Mal verpflichtet. "Das war unser 25. Geburtstag, da wollten wir mal was Neues machen, eine etwas andere Musikrichtung anbieten." Ein Experiment, das vollauf glückte – quasi Liebe auf den ersten Blick und den ersten Ton: Das enthusiastisch mittanzende Publikum wurde zum fulminanten Verstärker für Kimmlers ohnehin schon unbändige Energie und Spielfreude. "Seitdem stehen wir fix in seinem Tourkalender", so Karmann. "Da müssen wir vorher nicht mal telefonieren. Kimmler schickt uns einfach die Plakate, kommt und gibt drei, vier Stunden Vollgas. Die Leute rasten total aus, und Schluss ist erst, wenn sowohl Künstler als auch Publikum keinen Tropfen Sprit mehr im Tank haben."

Edwin Kimmler feiert heuer auch noch sein 40-jähriges Bühnenjubiläum. Weit über 3000 Konzerte im In- und Ausland, auf Kleinkunstbühnen und Festivals hat der 56-jährige Landshuter schon gespielt. Dabei sind ihm die 17 "Stiegen"-Gigs in besonders guter Erinnerung. "So viele junge Menschen im Publikum, das habe ich sonst nirgends", schwärmt Edwin Kimmler. "Wie die Leute in Trostberg mitgehen, kreischen und abtanzen, das ist einzigartig."

Los geht es am 21. Mai ab 10 Uhr. Kimmlers unwiderstehlicher Stilmix aus Blues, Boogie-Woogie, Soul und Swing an E-Piano, Gitarre und Mundharmonika soll den Pfingstmontag wieder zu einem echten Feiertag unter Freunden machen. Als Stärkung werden Weißwürste serviert.

Mehr dazu lesen Sie am 18. Mai im Trostberger Tagblatt und Traunreuter Anzeiger.