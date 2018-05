Plötzlich tat’s einen Schnalzer: Elmsfeuer entlädt sich an Regenschirm

Nach dem Schockmoment am Samstag kann Christian Mucha auf dem am Montag nachgestellten Foto schon wieder lachen. Ein "Elmsfeuer" hatte sich an seinem Schirm entladen. − Foto: Flug

Nach dem Schockmoment am Samstag kann Christian Mucha auf dem am Montag nachgestellten Foto schon wieder lachen. Ein "Elmsfeuer" hatte sich an seinem Schirm entladen. − Foto: Flug