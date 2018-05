Verbega ist Ehrenvorsitzender

Günter Verbega (vorne, rechts) wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und Roland Ederer (links daneben) von Manfred Heistracher (von links), Udo Verbega und Günter Edlmann verabschiedet. − Foto: Unterforsthuber Günter Verbega (vorne, rechts) wurde zum Ehrenvorsitzenden ernannt und Roland Ederer (links daneben) von Manfred Heistracher (von links), Udo Verbega und Günter Edlmann verabschiedet. − Foto: Unterforsthuber



Zwei Urgesteine hat der TSV Schnaitsee am Dienstag gewürdigt. Günter Verbega hat 40 Jahre in der Vorstandschaft des TSV Schnaitsee fruchtbar gearbeitet. Zunächst war er von 1978 bis 1996 als Zweiter Vorsitzender Stellvertreter seines Bruder Alfons und zuletzt 22 Jahre lang Vorsitzender. Für seine großen Verdienste um den Sportverein wurde ihm von der TSV-Versammlung die Würde des Ehrenvorsitzenden zuerkannt. Sein Sohn und einer der drei Nachfolger an der Spitze des TSV, Udo Verbega, hielt die Laudatio.

Er blickte auf die sportliche Karriere seines Vaters zurück. "Aus eigenen Erfahrungen weiß ich es leider nicht, aber mir wurde gesagt, dass der Günter ein über die regionalen Grenzen hinaus bekannter Fußball-Torwart war. 1969 führte er seine Elf erstmals zur Meisterschaft und zum Aufstieg. Trotz seiner Klasse blieb er aber seinem TSV über all die Jahre hinweg treu." Verbega feierte mehrere Meisterschaften als Nachwuchstrainer und stieg 1987 als Trainer der Ersten Mannschaft auf.

