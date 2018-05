Tempo 30 auf der Alzbrücke

Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ist der Reiz groß, von der Alzbrücke in Truchtlaching ins Wasser zu springen. Das ist aber verboten. − Foto: Archiv/Rasch Vor allem bei den Kindern und Jugendlichen ist der Reiz groß, von der Alzbrücke in Truchtlaching ins Wasser zu springen. Das ist aber verboten. − Foto: Archiv/Rasch



Auf Anregung von Gemeinderatsmitglied Christine Eglseer (CSU) soll im Bereich der Alzbrücke in Truchtlaching Tempo 30 eingeführt werden. Darauf hat sich der Seeon-Seebrucker Gemeinderat in seiner Sitzung verständigt. Eglseer hatte dies bereits in einer der vergangenen Sitzungen angeregt und gleichzeitig den Wunsch geäußert, im Gemeindeblatt explizit darauf hinzuweisen, dass von der Alzbrücke aus nicht in das Wasser gesprungen werden darf. An der Brücke befindet sich zwar ein Verbotsschild, was von jungen Leuten aber offenbar ignoriert wird.

Eine 30-km/h-Beschränkung nur während der Badesaison zu erlassen, wie von Eglseer vorgeschlagen, sei nicht zulässig, hieß es. Wenn, dann müsste die Beschränkung das ganze Jahr hindurch gelten. "30 würde nicht schaden", sagte Andreas Niedermaier (FW). Die Geschwindigkeitsbegrenzung soll jetzt beantragt werden. − gaMehr dazu lesen Sie am Donnerstag, 17. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.