"Verkehr löst sich nicht in Luft auf": MdL Steiner für 6+2-Ausbau der A8

Oft nur zweispurig und ohne Pannenstreifen verläuft die A8 zwischen dem Chiemsee und der Landesgrenze. − Foto: dpa Oft nur zweispurig und ohne Pannenstreifen verläuft die A8 zwischen dem Chiemsee und der Landesgrenze. − Foto: dpa



MdL Klaus Steiner (CSU) hat in einer Pressemitteilung deutliche Kritik an der Diskussion um den Ausbau der A8 geübt: "Es ist nicht mehr nachvollziehbar, mit welchen Winkelzügen Argumente gegen den sechsstreifigen Ausbau konstruiert werden", schreibt Steiner. Er bezieht sich dabei insbesondere auf Äußerungen des Bundesrechnungshofes, wonach der Ausbau vom Bernauer Berg bis zur Landesgrenze nicht mehr wirtschaftlich sei, da der Verkehr ab dem Bernauer Berg abnehme – eine Behauptung die für den Überseer nicht nachvollziehbar ist: "Wohin soll denn der Verkehr, der sich bereits auf der Autobahn von München kommend befindet, ab dem Bernauer Berg verschwinden? Der wird sich ja nicht in Luft auflösen!"

Die Ausbaugegner plädieren für den Anbau einer Standspur an die A8, wo diese aktuell nur zweispurig ohne Standstreifen verläuft. Die Standspur soll nach Bedarf zuschaltbar sein. "Wenn man diese Argumentation weiterführt, muss die Standspur die Breite einer vollen Fahrspur haben, sonst wäre das Zuschalten nicht möglich", kontert Steiner. "Der Unterschied zur viel kritisierten ,Gigantomanie‘ der Ausbau-Befürworter liegt also nur in einem weiteren Standstreifen." Die Argumentation der Ausbaugegner sei auch deswegen nicht nachvollziehbar, weil bei einem Zuschalten des Pannenstreifens keine Standspur, etwa bei Unfällen oder für die Rettungskräfte, zur Verfügung stünde. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 18. Mai 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.