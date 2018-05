Neue Sturmwarnleuchten am Chiemsee sowie am Waginger und Tachinger See

Die Sturmwarnleuchte auf der Fraueninsel ist eine der 16 Anlagen am Chiemsee sowie am Waginger und Tachinger See, die erneuert werden. Die Sturmwarnleuchte auf der Fraueninsel ist eine der 16 Anlagen am Chiemsee sowie am Waginger und Tachinger See, die erneuert werden.



Wassersportler und Badegäste vor Starkwind und Sturm zu warnen – dazu dient seit 1972 der optische Sturmwarndienst mit Leuchten am Ufer von Chiemsee sowie Waginger und Tachinger See. Die in die Jahre gekommenen Anlagen werden demnächst auf moderne LED-Technik umgerüstet. Die Installationskosten von 125000 Euro sowie die jährlichen Folgekosten von 10000 Euro gab der Kreisausschuss am Mittwoch ohne Gegenstimme frei. Der Landkreis Rosenheim beteiligt sich zur Hälfte gemäß einer Zweckvereinbarung aus dem Jahr 1971.

Laut Landrat Siegfried Walch (CSU) sind die Anlagen nach 45 Betriebsjahren nicht mehr auf dem neuesten technischen Stand. Ersatzteile seien nicht mehr verfügbar, Reparaturen kaum mehr möglich. − kd



Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Freitag-Ausgabe, 18. Mai 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.