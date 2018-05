Aus für den Rufbus in der bisherigen Form

Das Rufbus-Gebiet bleibt unverändert, ab 1. Juni werden jedoch nur mehr Senioren ab 65 Jahren und Menschen mit Behinderung (Grad über 50 Prozent) befördert. Unmittelbar nach dem Beschluss im Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen des Kreistags unterzeichnete Landrat Siegfried Walch den Vertrag mit der Firma Gmeindl; links Alexandra Wolf, Abteilungsleiterin für regionale Entwicklung im Landratsamt, und Monika Haselberger, Sachbearbeiterin für Raumordnung, Kreisentwicklung und ÖPNV. −Foto: Landratsamt Das Rufbus-Gebiet bleibt unverändert, ab 1. Juni werden jedoch nur mehr Senioren ab 65 Jahren und Menschen mit Behinderung (Grad über 50 Prozent) befördert. Unmittelbar nach dem Beschluss im Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen des Kreistags unterzeichnete Landrat Siegfried Walch den Vertrag mit der Firma Gmeindl; links Alexandra Wolf, Abteilungsleiterin für regionale Entwicklung im Landratsamt, und Monika Haselberger, Sachbearbeiterin für Raumordnung, Kreisentwicklung und ÖPNV. −Foto: Landratsamt



Der Rufbus im Nordwesten des Landkreises Traunstein ist in seiner bisherigen Form gescheitert. Das zusätzliche ÖPNV-Angebot war in den ländlichen Regionen derart schlecht angenommen worden, dass die öffentliche Hand am Ende rechnerisch pro Fahrgast 76 Euro drauflegen musste. Ab 1. Juni wird der Rufbus nur mehr für Senioren über 65 Jahre und Menschen mit über 50-prozentiger Behinderung fahren und diese auf Anforderung direkt an der Haustür abholen. Bisher hielt der Rufbus nur an ausgeschilderten Haltestellen. Den Auftrag für den Seniorenrufbus vergab der Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen des Kreistags am Donnerstag vorerst für ein Jahr ans Busunternehmen Hans Gmeindl aus Schnaitsee.

Der Seniorenrufbus verkehrt innerhalb der und zwischen den Gemeinden Altenmarkt, Engelsberg, Kienberg, Obing, Pittenhart, Schnaitsee und Tacherting – mit Anbindung nach Trostberg und zu den Bahnhöfen Bad Endorf, Garching und Wasserburg. Bei der Bestellung des Fahrdienstes unter Tel. 08074/210 sollen die Kunden ihr Ziel und ihre gewünschte Abfahrtszeit nennen. Der Bus fährt täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, von 8 bis 18 Uhr. Anmelden muss man sich mindestens drei Stunden vor der gewünschten Abfahrt, für Fahrten am Wochenende am Freitag bis 18 Uhr, für Fahrten an Feiertagen am Vortag bis 18 Uhr. Beim Einsteigen prüft der Fahrer den Personal- oder Behindertenausweis und kassiert den Tarif: Fahrten innerhalb der Gemeinden kosten pauschal fünf Euro, für Behinderte drei Euro. Für Touren zu den Bahnhöfen Garching, Bad Endorf und Wasserburg sind neun Euro fällig. − rse

