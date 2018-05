Mountainbike-Paradies am Sportplatz soll entstehen

Zwischen dem Radweg und dem Sportplatz soll der Pumptrack entstehen. Auf diesem Areal lag vor wenigen Wochen noch Erde von den Umbaumaßnahmen. Der Sportplatz soll im Juli fertig werden, der Parcours könnte noch dieses Jahr gebaut werden. − Foto: Pfingstl Zwischen dem Radweg und dem Sportplatz soll der Pumptrack entstehen. Auf diesem Areal lag vor wenigen Wochen noch Erde von den Umbaumaßnahmen. Der Sportplatz soll im Juli fertig werden, der Parcours könnte noch dieses Jahr gebaut werden. − Foto: Pfingstl



Schon seit zwei Jahren ist er im Gespräch. Nun könnte er kommen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung entschied das Gremium, einen Pumptrack am Sportplatz zu bauen – wenn es die dafür in Aussicht stehende Leader-Förderung gibt.

Ein Pump-track? Einer der sich mit dieser speziellen Form der Mountainbikestrecke bestens auskennt, ist der Pittenharter Mountainbike-Profi Guido Tschugg. Er ist Downhill-Weltmeister und hat schon mehrere Pumptracks konzipiert. Auch die Strecke, die in Pittenhart entstehen soll, hat er angeregt und geplant. "Die Gemeinde ist auf mich zugekommen, dass sie am neuen Sportplatz eine Radstrecke bauen möchte", sagte der 42-Jährige der Heimatzeitung und fügt hinzu: "Das bietet sich ja an, wenn eh umgebaut wird, und das ist praktisch mein Gewerbe." In Nürnberg habe er schon sieben solcher Tracks gebaut. Auch in Übersee plant er derzeit eine solche Strecke.



Guido Tschugg − Foto: red Guido Tschugg − Foto: red



Die Pläne in Übersee waren es auch, die die Gemeinde nun zum Handeln bewogen, denn so können beide Projekte zeitgleich konzipiert werden. Bürgermeister Josef Reithmeier (CSU) stellte das Vorhaben am Mittwoch im Gemeinderat vor. Demnach soll die Strecke neben dem neuen Sportplatz direkt an den Radweg angrenzen und nicht asphaltiert werden – dadurch würde das Projekt zu teuer. Das bedeutet aber im Umkehrschluss, dass sie nur von Mountainbikes und nicht von Skatern genutzt werden kann. Hubert Eder (CSU) befürwortete das Projekt, denn so würden vielleicht auch Menschen aus anderen Gemeinden zum Sportplatz kommen.

