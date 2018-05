"Eine Geschichte in Skulpturen": Führung mit Andreas Kuhnlein

Gefährdung und Geborgenheit, Verletzung und Rettung: All das findet man in Andreas Kuhnleins Holzskulpturen. Eine Auswahl seiner Werke, die er mit Hilfe einer Motorsäge bearbeitet, ist derzeit auf der gesamten Seeoner Halbinsel und in den Ausstellungsräumen des Klosters zu sehen, täglich von 10 bis 17 Uhr.

Darüber hinaus können die Besucher den Bildhauer am heutigen Freitag (18. Mai 2018) persönlich antreffen: Von 14 bis 16 Uhr führt er die Gäste durch seine Ausstellung "Der Tisch ist ein Floß – eine Geschichte in Skulpturen" und steht bei Fragen rund um seine künstlerische und handwerkliche Technik Rede und Antwort. Die Tour ist kostenlos. Anmeldungen nimmt die Volkshochschule in Traunreut unter Tel. 08669/ 86480 entgegen. − red/Foto: red