Obinger Ortskern ist vier Tage lang gesperrt

Eine weiträumige Umleitung braucht es, um die 220 Meter Asphaltdeckschicht zwischen Mittwoch, 23. Mai, und vorausslichtlich Samstag, 26. Mai, sanieren zu können. −Grafik: Staatliches Bauamt Traunstein Eine weiträumige Umleitung braucht es, um die 220 Meter Asphaltdeckschicht zwischen Mittwoch, 23. Mai, und vorausslichtlich Samstag, 26. Mai, sanieren zu können. −Grafik: Staatliches Bauamt Traunstein



Der enorme Durchgangsverkehr auf der B304 durch Obing hat seine Spuren hinterlassen. Risse, Verdrückungen, Spurrillen, Ausbrüche. An vielen Stellen ist nachgebessert worden, darum gleicht die Bundesstraße einem Flickenteppich. Weil sich der Bau der Ortsumfahrung noch hinzieht, der Zustand der Straße aber kaum mehr tragbar ist, sieht das Staatliche Bauamt Traunstein Handlungsbedarf. Auf einer Länge von 220 Metern bringt es von der Einmündung der Schulstraße bis zur Einmündung der Kreisstraße TS8 in der Zeit von Mittwoch, 23., bis Samstag, 26. Mai, eine neue Asphaltdeckschicht auf. Damit ist es freilich nicht getan. Die Maßnahme richtet nur die schlechtesten Bereiche der B304 im nordwestlichen Teil Obings her.

Die Gemeinde und das Bauamt haben sich darauf geeinigt, dass die ganze Ortsdurchfahrt derzeit nicht saniert werden soll. Das Staatliche Bauamt teilt mit, dass die Straße erst neu geplant und hergerichtet wird, wenn die Obinger Ortsumfahrung steht. Das soll Ende 2020 der Fall sein. Erst dann nämlich können die Straßenbreite verringert und die Seitenbereiche umgestaltet werden.

Die Baumaßnahmeverlangt eine Vollsperrung von 23. bis voraussichtlich 26. Mai. Der Verkehr muss weiträumig umgeleitet werden. Er wird ab Frabertsham über die Staatsstraße 2360 in Richtung Schnaitsee und von dort über die Staatsstraße 2357 über Harpfing und Kirchstätt nach Kienberg geleitet. Von Kienberg aus führt die Umleitung über die Kreisstraße TS 31 nach Rabenden zurück zur B 304. Für die Anwesen, die sich im unmittelbaren Baubereich befinden, wird die Erreichbarkeit während der Bauzeit in Abstimmung mit der bauausführenden Firma gewährleistet. Maltan schreibt in einer Presseerklärung: "Da für die Asphaltierungsarbeiten gute Wetterbedingungen vorhanden sein müssen, können sich die Arbeiten bei schlechtem Wetter verzögern oder verschieben." Aufgrund der weiträumigen Umleitungen bittet das Staatliche Bauamt Traunstein die Verkehrsteilnehmer darum, für ihre Fahrten mehr Zeit einzuplanen. − red/pfjMehr dazu, und wie es derzeit in Sachen Ortsumfahrung aussieht, lesen Sie am Freitag, 18. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.



Die Schilder für die Umleitung und Straßensperrung stehen schon. − Foto: Pfingstl Die Schilder für die Umleitung und Straßensperrung stehen schon. − Foto: Pfingstl