Schloss Herrenchiemsee soll 2021 eine Landesausstellung bekommen

2021 soll erneut das bayerische Königshaus Thema einer Landesausstellung in Schloss Herrenchiemsee werden. Der Rosenheimer Kreistag hat am Mittwoch die Landkreisverwaltung beauftragt, den notwendigen Vertrag mit dem Haus der Bayerischen Geschichte und der Bayerischen Schlösser- und Seenverwaltung abzuschließen.

2011 war Herrenchiemsee erstmals Schauplatz einer Landesausstellung. Sie beschäftigte sich mit König Ludwig II. und wurde die bis heute erfolgreichste Landesausstellung. Der Kulturreferent des Landkreises Christoph Maier-Gehring warb im Kreistag für eine Fortsetzung: "Es ist eine hervorragende Idee, die Landesausstellung von 2011 inhaltlich fortzuführen." Der Arbeitstitel für die mögliche Landesausstellung 2021 lautet "Verlorene Kronen – Zur Geschichte Bayerns und der Wittelsbacher von 1886 bis 1918".

Die Ausstellung soll also den Zeitraum vom Tod Ludwigs II. bis zum Ende der bayerischen Monarchie, der Abdankung und der Flucht Ludwigs III. aus München, unter anderem nach Wildenwart, umfassen. Weiteres Thema sollen die Schicksale der bayerischen Prinzessinnen werden. Zu ihnen gehörte auch Elisabeth, besser bekannt als "Sissi". Ein genaues Ausstellungskonzept wird derzeit vom Haus der Bayerischen Geschichte erarbeitet. − obbMehr dazu lesen Sie am Freitag in Ihrer Heimatzeitung.