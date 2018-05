Küchenbrand verursacht über 20.000 Euro Sachschaden

Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand nach eigenen Angaben mit geringem Löschaufwand bekämpfen. − Foto: FDL Die Feuerwehr konnte den Küchenbrand nach eigenen Angaben mit geringem Löschaufwand bekämpfen. − Foto: FDL



Ein Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus in Siegsdorf (Lkr. Traunstein) hat einen Sachschaden zwischen 20.000 und 30.000 Euro verursacht. Das teilte die Polizei auf Nachfrage der Heimatzeitung mit. Zwei Personen, die sich in der Wohnung befanden, konnten sich selbst retten. Sie erlitten leichte Rauchgasvergiftungen mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Brandursache war laut Polizei Essen, das auf dem Herd vergessen worden war. Die Feuerwehr musste wegen der starken Rauchbildung mit Atemschutzmasken in die Wohnung eindringen. Laut Feuerwehr konnte der Brand mit geringem Löschaufwand bekämpft werden. Die Feuerwehr Siegsdorf war mit 30 Einsatzkräften vor Ort, der Rettungsdienst mit 12 Kräften. − pnp