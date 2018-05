Wegen Brennender Mikrowelle: Zwei Ersthelfer verletzt

Zwei Ersthelfer wurden bei einem Einsatz in Grassau leicht verletzt. −Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/Archiv Zwei Ersthelfer wurden bei einem Einsatz in Grassau leicht verletzt. −Symbolfoto: Daniel Bockwoldt/Archiv



Bei einem Feuerwehreinsatz in Grassau (Landkreis Traunstein) sind am Donnerstag zwei Ersthelfer leicht verletzt worden. Sie kamen einer 83-jährigen Frau aus Grassau zu Hilfe, deren Mikrowelle Feuer fing. Das berichtet die Polizei am Freitag.

Wieso sich die Mikrowelle entzündete ist laut Polizeiangaben noch unklar. Die beiden Ersthelfer, die der Frau helfen wollten, erlitten eine Rauchvergiftung und wurden durch den Rettungsdienst ambulant behandelt. Die 83-Jährige wurde vorsorglich ins Klinikum Traunstein gebracht. Sie erlitt einen Schock.

Die Freiwillige Feuerwehr Grassau war mit 24 Einsatzkräften am Einsatzort. Der Rettungsdienst rückte mit zwei Fahrzeugen an. Den Schaden in der Küche der total verrauchten Wohnung schätzt die Polizei auf rund 5000 Euro. − pnp