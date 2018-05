Empfang für die Olympia-Helden in der Chiemgau Arena

Der Glanz der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang ist noch nicht verblasst: Bei der Ehrung der erfolgreichen Olympioniken in der Chiemgau-Arena in Ruhpolding an diesem Samstag, 19. Mai, stehen die nordischen Lokalmatadore noch einmal auf dem Stockerl. Am Fuße des Zirmbergs laufen Skisprung-Olympiasieger Andreas Wellinger (Bild) vom Skiclub Ruhpolding, Biathlon-Silbermedaillengewinner Simon Schempp und weitere Athleten vom Stützpunkt Ruhpolding im Stadion ein.

Riesenapplaus haben sich auch Markus Eisenbichler, Franziska Preuß, Franziska Hildebrand, Vanessa Hinz, Maren Hammerschmidt, Denise Hermann, Johannes Kühn, Roman Rees, Stefanie Böhler, Andreas Katz, Lucas Bögl und Jonas Dobler verdient.

Die Feierlichkeiten beginnen mit einem Tag der offenen Tür und einem großen Rahmenprogramm mit Skisprungwettkampf für Kinder, Biathlonschießen und Stadionführungen. Höhepunkt ist um 17 Uhr die Ehrung der Sportler mit Autogrammstunde. Ab 18 Uhr fegen die "Hurricanes" live über die Bühne. − red/Foto: red