Strandbad wird zur Comedy-Bühne

Das Strandbad wird zur Veranstaltungskulisse für "Chiemsee Comedy". Gastronom Sebastian Mayerhofer kümmert sich um die Veranstaltungsstätte. Alexander Bachmeier um die Musik und die Moderation.



Mit Comedy kennt sich Alexander Bachmeier aus. Der 36-jährige Töginger hat schon viele Kabarettbrettl und Comedyabende auf den Weg gebracht und steht regelmäßig auf Bühnen in ganz Bayern. Er bezeichnet sich selbst als Schauspieler, Zauberer und Moderator. Nun will er ein neues Format in Seebruck etablieren. Im Strandbad plant er von Juni bis August die Veranstaltungsreihe "Chiemsee Comedy".

Als Bachmeiers Bekannter aus Mühldorf, der 38-Jährige Sebastian Mayerhofer, das Strandbad in Seebruck als Gastwirt übernahm, war die Chance gekommen, eine neue Location und ein neues Comedy-Format einzuführen, erklärt der Töginger der Heimatzeitung. "Die tolle Strandbad-Kulisse im Hintergrund ist einzigartig. Da stehen die Künstler auf der Bühne und im Hintergrund ist der Chiemsee", schwärmt er.

"Chiemsee Comedy" läuft wiefolgt ab: Jeweils am Monatsanfang findet ab 20 Uhr ein Veranstaltungsteil statt. Es stehen jeweils vier Künstler auf der Bühne. Mayerhofer ist für die Gastronomie zuständig, Bachmeier kümmert sich um die Organisation der Künstler und moderiert.

Das ist an den Veranstaltungstage der Chiemsee-Comedy-Reihe geboten: Am Samstag, 9. Juni, spielen Andrea Limmer aus Landshut, Michi Dietmayr aus München, Tobias Öller aus Bad Endorf und DaEbner aus Straubing. Am Samstag, 7. Juli, treten auf Roland Hefter aus München, Julian Wittmann aus Lengdorf, Manuel Berrer aus Ried im Innkreis und Horst Eberl aus Pleiskirchen. Am Samstag, 4. August, kommen Da Oimara aus Rottach Egern, Hundling aus München, Sara Brandhuber aus Landshut und Wolfgang Kamm aus Regensburg.

Karten gibt es ab sofort an mehreren Vorverkauffstellen. Unter anderem im Strandbad Seebruck, im Klosterladen Seeon, in der VR meine Raiffeisenbank in Kienberg und beim Traunreuter Anzeiger. Bei schlechter Witterung findet die Veranstaltung im überdachten Gebäude des Strandbades statt. Der Einlass ist immer um 18.30 der Beginn um 20 Uhr.

