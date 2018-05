Umleitung: Bauamt lässt Schilder falsch beschriften

Die Schilder zur Straßensperrung sind falsch beschriftet. Richtig ist: Die Strecke ist ab 23. Mai nicht mehr befahrbar. − Foto: Pfingstl Die Schilder zur Straßensperrung sind falsch beschriftet. Richtig ist: Die Strecke ist ab 23. Mai nicht mehr befahrbar. − Foto: Pfingstl



Eine aufmerksame Leserin hat der Heimatzeitung mitgeteilt, dass es in der Mitteilung des staatlichen Bauamts und in der Zeitung hieß, dass die B304 in Obing von Mittwoch, 23., bis Samstag, 26. Mai, wegen Sanierungsarbeiten gesperrt ist. Auf den Umleitungsschildern, die im Ort aufgebaut sind, steht allerdings, dass die Strecke ab Dienstag, 22. Mai, saniert wird. Die Heimatzeitung hat bei Bauoberrat Peter Maltan vom Staatlichen Bauamt Traunstein nachgefragt. Maltan erklärte, dass die Schilder versehentlich falsch beschriftet wurden. Richtig sei die Sperrung ab dem 23. Mai. Maltan erklärt, dass die Schilder schon länger bedruckt seien und sich aber kurzfristig ergeben habe, dass die Bauarbeiten später starten. Die Schilder seien aber nicht mehr abgeändert worden. − pfj