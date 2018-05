Sommerserie für Wanderer: Unterwegs mit Pia Mix

Auf Wanderschaft mit Pia Mix geht es für unsere Leser wieder in unserer Sommerserie. Das Foto zeigt die St. Georgenerin am vergangenen Samstag auf ihrer Tour zur Archenkanzel hoch über dem Königssee. Auf Wanderschaft mit Pia Mix geht es für unsere Leser wieder in unserer Sommerserie. Das Foto zeigt die St. Georgenerin am vergangenen Samstag auf ihrer Tour zur Archenkanzel hoch über dem Königssee.



Was vor Jahrhunderten noch aus der Not geboren war, ist für Millionen Deutsche längst zur Trendsportart geworden: das Wandern. Historikern gilt als eigentlicher Auslöser das Pilgern – Reisen zu Fuß aus religiösen Motiven. Bis zum Beginn des Industriezeitalters war Mobilität der reinste Luxus, denn nur wenige konnten sich Pferd und Wagen leisten. Zu Fuß transportierte man Waren, suchte nach Arbeit, führte Kriege. Mangels Alternativen gehörte das Wandern für die meisten zum Arbeitsalltag, kaum jemand wanderte zum Vergnügen. Das änderte sich erst Mitte des 19. Jahrhunderts, als moderne Verkehrsmittel wie die Eisenbahn Mobilität für alle brachten – und die Städter hinaus aufs Land.

Einer Studie zufolge wandern mehr als zwei Drittel der Deutschen über 16. Die Faszination liegt auf der Hand. "Zu Fuß an der frischen Luft zu sein, ist eine wunderbare Form der Entschleunigung, die auch noch gesund hält", sagt Pia Mix, die Wanderexpertin der Heimatzeitung. Sie unternimmt regelmäßig kleinere Wanderungen im Chiemgau und Rupertiwinkel, kennt die Landschaft und die Berge wie ihre Westentasche. − tt

Zehn Wanderungen mit lohnenden Zielen in der Region stellt Pia Mix nun in ihrer schon dritten Serie in loser Folge in der Print-Ausgabe von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau vor. Los geht es in der Pfingst-Ausgabe, 19./20./21. Mai 2018, mit einer Tour abseits ausgetretener Pfade von Waging nach St. Leonhard am Wonneberg. Weitere Anlaufstellen werden unter anderem die Ratzinger Höhe am Chiemsee und der Talgraben-Wasserfall bei Schleching, der Wössener See bei Oberwössen und die Wallfahrtskirche Mühlberg bei Waging sein. Viel Spaß beim Lesen und Wandern!