Strom tatsächlich der Auto-Antrieb der Zukunft?

Landrat Siegfried Walch (CSU) hat dem Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen des Kreistags am Donnerstag das Elektromobilitätskonzept "E-mobil vernetzt zwischen Chiemsee und Königssee" vorgestellt. Die 50 Städte und Gemeinden in den Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land erhalten damit einen individuellen Leitfaden zur E-Mobilität mit Empfehlungen für eine Vernetzung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Lade-Infrastruktur. Für jede Kommune sind in der Studie Standorte aufbereitet, kommunenübergreifend sollten die Abrechnung und die Vergabe für den Bau von Ladesäulen erfolgen, um Kosten zu sparen. Gerstenberger rechnete mit 15000 bis 30000 Euro pro Ladepunkt, wobei 40 Prozent Förderung in Aussicht stehen.

Im Ausschuss wurde trotzdem Unmut laut. Franz-Xaver Obermayer (FW/UW) und Ernst Ziegler (SPD) sahen die Privatwirtschaft gefordert: "Warum soll es Aufgabe der Kommunen sein, finanziell so weit vorzulegen?", sagte Ziegler. "Es besteht die Gefahr, dass wir eventuell am Markt vorbei agieren und nicht aufs richtige Pferd setzen", bestätigte Walch. Man wisse einfach noch nicht, ob künftig vielleicht völlig neue Ladetechniken entwickelt würden oder ob Elektro überhaupt der Antrieb der Zukunft sei. Die Alternative sei jedoch, das Thema liegen zu lassen, und das sei ihm auch nicht sympathisch, so der Landrat. − rse

