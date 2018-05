Keine rosigen Zeiten für den Blumenteppich

Hans und Heidi Riederer haben ihre Garage zum Aufbewahrungsort für tausende Blumen und die Holzplatte mit der Zeichnung für den diesjährigen Blumenteppich umfunktioniert. − Foto: Pfingstl Hans und Heidi Riederer haben ihre Garage zum Aufbewahrungsort für tausende Blumen und die Holzplatte mit der Zeichnung für den diesjährigen Blumenteppich umfunktioniert. − Foto: Pfingstl



Noch sind es nur bunte Striche. Ein verschnörkelter Busch, rot umrandet, Moses, der davor kniet und ehrfürchtig in die Flammen schaut. Hans Riederer hat die Szene des "Brennenden Dornbusch" aus dem Buch Exodus auf eine große Platte aufgezeichnet, die auf einem Anhänger in seiner Garage in Altenmarkt liegt. Spätestens am 30. Mai, einen Tag vor Fronleichnam, werden die feinen Linien Zentimeter für Zentimeter mit bunten Blumen bedeckt. Hans und Heidi Riederer verwandeln die gemalte Szene vom "Brennenden Dornbusch" dann schrittweise in einen prächtigen Blumenteppich.

Das Altenmarkter Ehepaar Rieder sitzt im Esszimmer seines Hauses und muss schon nachrechnen, um herauszufinden, wie lange sie den Blumenteppich in Baumburg Jahr für Jahr gestalten. Hans Riederer hilft seit 1964 mit, Heidi Riederer ist seit über 40 Jahren dabei. Seit dem ist das Ehepaar komplett dafür verantwortlich.

1964 habe Alfred Wimmer vom Altenmarkter Gartenbauverein den Blumenteppich zu Fronleichnam initiiert, sagt Hans Riederer. Solche Teppiche gibt es, verbunden mit Fronliechnamsprozessionen vielerorts. Der Altenmarkter kann sich noch gut an die Anfangszeiten erinnern, als viele Helfer an einem Strang gezogen haben, als es Blumenzupferinnen gab, die Tausende von Blüten aus den Altenmarkter Gärten eingesammelt und sortiert haben. Damals hätten die Helfer ein Motiv ausgesucht, fotografiert, das Foto per Diaprojektor an die Wand geworfen und abgezeichnet – heute bringen die Reiderers das ausgewählte Motiv in einen Copyshop und vergrößern es daheim noch einmal, indem Hans Riederer per Rastertechnik Kästchen für Kästchen überträgt.

Mehr dazu lesen Sie am Samstag, 19. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.