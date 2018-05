Name für Kunst- und Kulturzentrum: Stadtratsfavorit ist "Kapuzinum"

Wie soll das künftige Kulturzentrum in Traunstein heißen? Der Stadtrat favorisiert "Kapuzinum", will aber noch die Meinung der Bürger hören und um Juni endgültig entscheiden. − Foto: Wittenzellner Wie soll das künftige Kulturzentrum in Traunstein heißen? Der Stadtrat favorisiert "Kapuzinum", will aber noch die Meinung der Bürger hören und um Juni endgültig entscheiden. − Foto: Wittenzellner



Mit der Frage, welchen Namen das künftige Kulturzentrum in Traunstein haben soll – oder zumindest, welches Prozedere man bei der Namensfindung festlegt – musste sich der Traunsteiner Stadtrat in seiner öffentlichen Sitzung am Donnerstag befassen. In ersten Vorschlägen für das "KuKK – Kunst- und Kulturraum Klosterkirche", so der Arbeitstitel, fielen auch Vorschläge wie "Ludwigforum", "Forum Klosterkirche", "Kulturzentrum Klosterkirche" oder "Klosterkirche Traunstein – KloTS". Die Namensgebung soll bis spätestens im Juli erfolgen. Oberbürgermeister Christian Kegel (SPD) sagte, dass sich der Name "Kapuzinum" herauskristallisiert habe, was in Anlehnung ans Traunsteiner Kürzel "TS" eventuell auch "KapuTSinum" geschrieben werden soll.

Auch über verschiedene Ausschreibungsergebnisse musste der Rat abstimmen und diskutierte dabei auch über die Gesamtkosten. Auf 10,8 Millionen Euro beläuft sich die Prognose, der Anteil der Stadt beträgt nach Abzug diverser öffentlicher und privater Förderungen 5,1 Millionen Euro. Gegenüber der Kostenfestsetzung vom März beträgt die Steigerung 14,5 Prozent, nachdem man damals noch mit 9,43 Millionen Euro gerechnet hatte. Der Anstieg wurde unter anderem mit zum Teil unbefriedigenden Ausschreibungsergebnissen, unvorhersehbaren Ereignissen wie Schadstoffen in den Materialien und Instandsetzungsversäumnissen in der Vergangenheit begründet. Aber auch zusätzliche Ausstattungswünsche erweisen sind als preistreibend. Nach zum Teil hitziger Diskussion genehmigte der Stadtrat die Ausschreibungsergebnisse und die Auftragserteilungen.

Weitere Themen der Sitzung waren eine Lärmschutzwand an der B306 für das umstrittene neue Wohngebiet in der Daxerau, die Verschiebung der Sanierung der Südspangenbrücke, Kostensteigerungen beim Salinenpark, der Bau eines Parkhauses im alten Wasserwerk und die Ehrung von Uwe Steinmetz (UW) für 40 Jahre im Stadtrat. Ausführliche Berichte lesen Sie in der Pfingst-Ausgabe, 19./20./21. Mai 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.