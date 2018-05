Burgsanierung dringend nötig

Imposant liegt die Burg vor dem Betrachter, der aus dem Ponlach kommt. Doch Mauern und Dachwerk sind nicht so solide, wie sie aussehen. −Foto: Poschmann-Reichenau Imposant liegt die Burg vor dem Betrachter, der aus dem Ponlach kommt. Doch Mauern und Dachwerk sind nicht so solide, wie sie aussehen. −Foto: Poschmann-Reichenau



Risse in den Mauern, faulendes Holz, durchgebogene Dachbalken, auseinanderklaffende Holzverbindungen: Mit beunruhigenden Fakten über den Zustand der Burg wurde der Bau- und Umweltausschuss der Stadt Tittmoning (Lkr. Traunstein) in seiner Sitzung konfrontiert. Dipl.-Ing. Mark Böttges vom Münchener Ingenieurbüro Barthel & Maus stellte die Ergebnisse einer ersten Übersichtsbegehung zum statisch-konstruktiven Zustand der Tittmoninger Burg vor, die im vergangenen Sommer unternommen worden war. Einen Tag lang hatten drei Fachmänner die Räumlichkeiten dort, soweit sie im Besitz der Stadt sind, in Augenschein genommen, um die aus statischer Sicht erforderlichen genaueren Untersuchungen nach Dringlichkeit zu priorisieren.

Eigentlich hatte die Stadt sich im vergangenen Jahr anlässlich des Steinschlags an der südlichen Zwingermauer an das Büro gewandt, das sich unter anderem bei der Sanierung der Klosteranlagen in Raitenhaslach einen Namen gemacht hat. Wie sich beim Ortstermin herausstellte, ist die Außenmauer das kleinste Problem. − gprLesen Sie mehr am Samstag, 19. Mai, in der Südostbayerischen Rundschau.