Polizei fängt "Geisterhund" auf der A8

Wegen eines Hundes auf der A8 ist die Autobahnpolizei Siegsdorf am Samstagvormittag ausgerückt. Der kleine Hund war auf der A8 im Bereich Siegsdorf (Landkreis Traunstein) unterwegs. Mehrere Streifen und eine BRK-Kradstreife suchten das Tier und sperrten dafür die Autobahn in beide Richtungen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der "Geisterhund" entgegen der Fahrtrichtung an der Schutzplanke wandernd entdeckt und eingefangen. Ein Diensthundeführer klärte mit Hilfe eines Chips seine Identität. Der Hund wurde seinen Besitzern übergeben. − pnp