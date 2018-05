Katzenkadaver in Traunstein sorgt für Falschmeldungen im Netz

Dieses Foto einer verwesten Katze, die von einer Spaziergängerin in Traunstein gefunden wurde, sorgte am Samstag für Falschmeldungen im Internet. − Foto: Screenshot PNP Dieses Foto einer verwesten Katze, die von einer Spaziergängerin in Traunstein gefunden wurde, sorgte am Samstag für Falschmeldungen im Internet. − Foto: Screenshot PNP



Eine Spaziergängerin hat am Samstagnachmittag einen Tierkadaver am Ufer der Traun in Traunstein gefunden. Kurz darauf kursierten Meldungen im Internet, dass es sich um eine Katze handelt, die verbrannt worden sei und der Körperteile abgeschnitten wurden. Die Polizei stellt nun klar: Die Katze wurde nicht verbrannt, von einer Straftat wird nicht ausgegangen.

Die Spaziergängerin teilte der Polizei mit, dass der Katzenkadaver so aussehe, als sei er verbrannt worden. Diese Meldung verbreitete sich daraufhin schnell in sozialen Netzwerken sowie auf Medienportalen. Die Beamten der Polizeiinspektion Traunstein teilen nun jedoch mit, dass die Katze nicht verbrannt wurde. Es handle sich um typische Verwesungserscheinungen und Hautverfärbungen, welche den Eindruck von Brandwunden erweckt haben sollen, so die Polizei. Die fehlenden Ohren und den fehlenden Schwanz erklärt die Polizei durch Tierfraß.

Wie die Polizei außerdem mitteilt, wird nicht von einer Straftat ausgegangen. Im Internet wurde nach ersten Meldungen um Hinweise auf einen Tierquäler gebeten. − pnp