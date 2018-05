Holzschuppen brennt komplett ab: Ein Verletzter und hoher Schaden

Bei einer Hotelanlage in Waging am See (Landkreis Traunstein) ist am Sonntagnachmittag ein Holzschuppen in Vollbrand geraten. | Foto: FDL/Lamminger Bei einer Hotelanlage in Waging am See (Landkreis Traunstein) ist am Sonntagnachmittag ein Holzschuppen in Vollbrand geraten. - Foto: FDL/Lamminger



Zu einem Brand sind rund 100 Feuerwehrmänner am Sonntagnachmittag in Waging am See (Landkreis Traunstein) gerufen worden. Dort fing ein Holzschuppen bei einer Hotelanlage Feuer. Eine Person wurde bei dem Brand verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 90.000 Euro.

Wie die zuständige Polizei in Laufen mitteilt, ist das Feuer um 16.25 Uhr gemeldet. Der Schuppen, in dem das Feuer ausbrach, wurde auch als Garage genutzt. Eine Person wollte noch etwas aus dem Schuppen holen und erlitt dabei eine Rauchvergiftung, so die Polizei.

Die Feuerwehren Waging am See, Gaden, Nirnharting, Taching am See und Tettenhausen aus brachten den Brand unter Kontrolle. Der Schuppen brannte jedoch komplett. Zur Brandursache können jetzt noch keine Angaben gemacht werden, sagt die Polizei. Die Kripo Traunstein wird die Ermittlungen aufnehmen. - dpa