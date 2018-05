Stromausfall legt Trostberger Stadtgebiet und den Chemiepark lahm

Bei einem Stromausfall greifen im Chemiepark Notfallpläne. Die Werkfeuerwehr wird von den Kameraden aus Trostberg unterstützt. −Symbolfoto: Frei Bei einem Stromausfall greifen im Chemiepark Notfallpläne. Die Werkfeuerwehr wird von den Kameraden aus Trostberg unterstützt. −Symbolfoto: Frei



Das Stadtgebiet Trostberg und der Chemiepark waren am Pfingstmontag in den frühen Morgenstunden gegen 5.30 Uhr für etwa 20 Minuten ohne Strom. Der Grund war laut Angaben der AlzChem ein Defekt an einer 110-kV-Freileitung zwischen dem Werk in Hart/Alz und Trostberg.

Während der Stromausfall in den meisten Haushalten am Feiertag für wenig Aufregung gesorgt haben dürfte, rief er im Chemiepark Trostberg den Krisenstab auf den Plan. Auch die Freiwillige Feuerwehr musste anrücken, um die Kühlwasser-Notversorgung und später auch die Bereitstellung von Fahrzeugen und Einsatzkräften zu sichern. " Alle Anlagen haben sich bei dem Stromausfall automatisch in sicheren Zustand heruntergefahren, und alle Vorsorgemaßnahmen haben gegriffen. Verletzt wurde niemand, und es entstand auch kein Umweltschaden", bilanzierte Johann Manzinger vom übergeordneten Präsenzdienst der AlzChem.

Die Mitarbeiter der Abteilung Zentrale Stromversorgung im Chemiepark ermittelten nach dem Stromausfall die Schadensstelle und nahmen die Zuleitung nach der Reparatur wieder in Betrieb. Was den Defekt an der Freileitung verursacht hatte, ist unklar. "Wir haben nichts Sichtbares festgestellt", so Manzinger. Der eine Stromkreis war relativ schnell wieder funktionsfähig, der zweite nach etwa 20 Minuten.

Neben dem Krisenstab des Chemieparks hatte auch die Feuerwehr Trostberg viel zu tun. Die Wehr wird bei einem Blackout im Werk alarmiert, damit sie vorsorglich eine Kühlwasser-Notversorgung aufbaut. Während dieser Einsatz noch lief, wurde die Feuerwehr gegen 7 Uhr erneut alarmiert: Die Brandmeldeanlage in der Klinik Trostberg war ausgelöst worden, berichtete der Einsatzleiter der Trostberger Feuerwehr, Robert Schirmer, der Heimatzeitung. Neben zwei weiteren Einsatzfahrzeugen aus Trostberg rückten die Feuerwehren aus Oberfeldkirchen, Heiligkreuz, Lindach und Altenmarkt an. Die Ursache war schnell gefunden: In einem Personalraum hatte nach Angaben der Polizei eine Folie zu schmoren begonnen, die beim Aufbacken von Semmeln vergessen worden war. Der dadurch entstandene Rauch hatte die Brandmeldeanlage ausgelöst.

Um 7.13 Uhr ging die nächste Alarmierung für die Trostberger Wehr ein. Im Chemiepark war in einer Schaltstelle der Brandmelder ausgelöst worden. Die Werkfeuerwehr rückte dorthin aus, und die Freiwillige Feuerwehr Trostberg musste für die Grundsicherung im Werk ein weiteres Fahrzeug bereitstellen. Nach ersten Erkenntnissen war aufgrund des Stromausfalls ein Gleichrichter durchgeschmort. "Die Werkfeuerwehr musste nicht löschen, sondern den Raum belüften", sagte AlzChem-Pressesprecherin Sabine Sieber.