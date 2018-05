Maibaumtaferl bunt wie die Dorfgemeinschaft Heiligkreuz

Christoph Empl montierte die Taferl an den Maibaum. − Foto: Limmer Christoph Empl montierte die Taferl an den Maibaum. − Foto: Limmer



Auch wenn das Wetter nicht ganz mitspielte, war das Fest in Heiligkreuz, das sich rund um die neuen Maibaumtaferl drehte, sehr gelungen. Seit Jahren werden im Mai nach der Winterpause die Taferl wieder am Maibaum auf dem Dorfplatz angebracht. Für dieses Jahr entschieden die Maibaumvereine, dass die Taferl erneuert und erstmals farbig gestaltet werden sollten. Die bisherigen Taferl, die die Zünfte aus Heiligkreuz anzeigten, entsprachen nicht mehr dem aktuellen Stand.

Der Pittenharter Künstler Hubert Janson war mit dem Schnitzen beauftragt worden. Die Heiligkreuzer gaben ihm Vorentwürfe und Fotos, nach denen er die Motive erstellte. So diente das Bühnenbild, das die Freiwillige Feuerwehr bei ihrem Gründungsfest vor zwei Jahren im Festzelt angebracht hatte, als Vorlage für deren neues Taferl. Den Theaterverein zum Beispiel symbolisiert ein Maskenspiel vor geöffnetem Vorhang, den Gartenbauverein ein Apfelbaum und Blumen. Die Pfarrkirche ist ein zusätzliches Motiv, das geordert wurde und von der Verbundenheit der Vereine zu Kirche und Dorf zeugt. Die Vereinsvorstände trugen im Kirchenzug ihre Taferl in die Kirche, wo diese i m feierlichen Gottesdienst von Pfarrer Michael Witti geweiht wurden. Er lobte dabei ausdrücklich den Gemeinschaftsgeist im Dorf.

Im Anschluss an den Gottesdienst wurden die Taferl mit Hilfe der Drehleiter der Feuerwehr am Maibaum angebracht. Anfangs wurde die Aktion noch von vielen Schaulustigen verfolgt. Bei einsetzendem Regen zogen sie sich aber in das am Dorfplatz aufgebaute Zelt zurück. Schnell wurde für die vielen Gäste weiterer Regenschutz in Form von Pavillons unter dem Walnussbaum aufgestellt. Und Robert Aicher am Grill erhielt zum Schutz einen Sonnenschirm. Hartgesottene hielten unter Regenschirmen aus, weil der Platz im Zelt kaum ausreichte. Die Stadtkapelle Trostberg unterhielt die Dorfgemeinschaft musikalisch. Trotz des Regens war es ein gemütlicher und geselliger Abend, freute sich Maxi Saunar, der Vorsitzende der Feuerwehr, der stellvertretend für die Maibaumvereine sprach. − clMehr lesen Sie am Dienstag, 22. Mai 2018, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.