Buntes Treiben am Jahrmarkt

An den beiden Markttagen drängten sich viele Besucher durch die Straßen. − Fotos: Auer



Viele bekannte Gesichter und überwiegend zufriedene Fieranten waren beim diesjährigen Obinger Markt anzutreffen. Bei geradezu idealem Wetter kamen an beiden Markttagen unzählige Besucher zum Bummeln, Ratschen und Einkaufen. Die Standler hatten sich entlang der Bahnhofs,- Post-, und Fabrikstraße aufgereiht und ein buntes Warensortiment bereit, wie man es so eben nur auf dem Markt findet. Eine Autoschau durfte ebensowenig fehlen wie die große Landmaschinen- und Gartengeräteausstellung sowie Marktangebote des örtlichen Gewerbes. Zudem hatten einige Obinger Geschäfte geöffnet.

Nicht nur bei den Besuchern, sondern auch bei den zahllosen Fieranten, die zum Teil schon seit Jahrzehnten zum Obinger Markt kommen, war die Stimmung gut. Sie waren mit dem Bilderbuchwetter und den Geschäften zufrieden. Losbude, Kinderkarussell und Schiffschaukel sorgten für so manchen Gewinn und Spaß bei Groß und Klein. Auf dem Gelände der BayWa und des Getränkemarkts Schnebinger erwarteten die Besucher Information und beste Bewirtung mit Steckerlfisch und Co. sowie Kaffee und Kuchen durch den Musikverein und den Kindergarten. Der Ausschank regionaler Brauereien rundete das vielfältige Stärkungsangebot ab. Bläsergruppen des Musikvereins sorgten hier für die musikalische Untermalung. − caMehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 23. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.



Ein "Eldorado" für Kinder – die große Spielzeugauswahl. Ein "Eldorado" für Kinder – die große Spielzeugauswahl.





Stone Age rocken im Gasthof "Zur Post". Stone Age rocken im Gasthof "Zur Post".