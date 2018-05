Andreas Gembala neuer Leiter der Berufsschule II

Bei der Amtseinführung als neuer Leiter der Staatlichen Berufsschule II Traunstein übergab Abteilungsdirektorin Anneliese Willfahrt von der Regierung von Oberbayern Studiendirektor Andreas Gembala die Ernennungsurkunde zum Oberstudiendirektor. − Foto: Buthke Bei der Amtseinführung als neuer Leiter der Staatlichen Berufsschule II Traunstein übergab Abteilungsdirektorin Anneliese Willfahrt von der Regierung von Oberbayern Studiendirektor Andreas Gembala die Ernennungsurkunde zum Oberstudiendirektor. − Foto: Buthke



Bereits seit Februar ist Studiendirektor Andreas Gembala neuer Schulleiter der Staatlichen Berufsschule II in Traunstein. Nun erfolgte bei einem Festakt in der Schulturnhalle die offizielle Amtseinführung durch Anneliese Willfahrt, Abteilungsdirektorin bei der Regierung von Oberbayern. Sie hatte für ihn eine angenehme Überraschung im Gepäck: seine Ernennungsurkunde zum Oberstudiendirektor. Gembala ist Nachfolger von Oberstudiendirektor Wolfgang Kurfer, der die Staatlichen Berufsschulen I und II rund zwei Jahren in Doppelfunktion geleitet hatte. Gembalas Stellvertreter ist ebenfalls seit Februar Studiendirektor Gunther Vigerl.

Willfahrts dankte zunächst Kurfer für die zweijährige Gesamtverantwortung. Bei 1500 Schülern sei jedoch eine eigene Leitung für die BSII sinnvoll. Als bisheriger stellvertretender Schulleiter der Beruflichen Oberschule Traunstein bringe Gembala bereits Erfahrung in der Schulleitung mit, betonte Willfahrt. Außerdem kenne er die hiesigen Verhältnisse sowie die Ansprech- und Kooperationspartner sehr gut. "Es gibt viel zu tun", stellte Willfahrt fest, aber Gembala habe unterstützende Partner wie ein Kollegium, das viel Wert auf gegenseitige Wertschätzung lege, und einen Landkreis, der als Sachaufwandsträger seine Schulen vorbildlich unterstütze. − bjr

