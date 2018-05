"Habt Mut, eine gute Lösung zu bringen"

Der Neubau der Alzbrücke in Seebruck war ein Thema bei einem Bürgerdialog unter dem Motto: "Quo vadis, Seebruck?" Die Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes sowie der Freien Wähler im Strandbad war mit rund 170 Besuchern sehr gut besucht. − Foto: Rasch Der Neubau der Alzbrücke in Seebruck war ein Thema bei einem Bürgerdialog unter dem Motto: "Quo vadis, Seebruck?" Die Veranstaltung des CSU-Ortsverbandes sowie der Freien Wähler im Strandbad war mit rund 170 Besuchern sehr gut besucht. − Foto: Rasch



Dass den Seebruckern die Staatsstraße, die mitten durch das Dorf führt, ein Dorn im Auge ist, weiß man nicht erst seit der strittigen Neutrassierung der Alzbrücke. Bei einem Bürgerdialog des CSU-Ortsverbandes und der Freien Wähler im Seebrucker Strandbad wurden erneut Stimmen laut, dass der Durchgangsverkehr eine Entwicklung des Ortes, die Thema der sehr gut besuchten Veranstaltung war, erschwert. "Wir müssen dafür kämpfen, dass es ruhiger wird in Seebruck", forderte Dr. Peter Lämmerhirdt. Obwohl mehrfach erklärt wurde, dass eine Umgehung für den Ort aus unterschiedlichen Gründen keine Chance hat, ist Lämmerhirdt davon überzeugt: "Es gibt eine Lösung, aber die muss man wollen."

"Es geht kein Tunnel, keine kleine oder größere Umfahrung, es geht nichts", sagte Zweite Bürgermeisterin Martha Gruber. Die Gründe lägen beim Naturschutz und in der vergleichsweise geringen Verkehrsbelastung der Brücke, die ein Teil der Staatsstraße ist.

Mehr dazu lesen Sie am Mittwoch, 23. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.