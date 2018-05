Acker-Frühstück anlässlich des Projekts "Solidarische Landwirtschaft"

Ein gemütliches "Acker-Frühstück" auf der Gemüseanbau-Fläche bei Tettenberg nahe Otting: Interessierte können sich an diesem idyllischen Fleckchen erstmals am Samstag, 26. Mai, ab 11.30 Uhr – nach vorheriger Anmeldung – daran beteiligen. − Foto: Eder Ein gemütliches "Acker-Frühstück" auf der Gemüseanbau-Fläche bei Tettenberg nahe Otting: Interessierte können sich an diesem idyllischen Fleckchen erstmals am Samstag, 26. Mai, ab 11.30 Uhr – nach vorheriger Anmeldung – daran beteiligen. − Foto: Eder



Bei der Ortschaft Tettenberg in der Nähe von Otting bei Waging (Landkreis Traunstein) entsteht auf einer 1,3 Hektar großen Anbaufläche ein gemeinschaftlich getragenes Gemüsebau-Projekt der "Solidarischen Landwirtschaft" (SoLaWi). Wer sich daran beteiligt, kann sich Woche für Woche mit einem breit gefächerten Gemüse-Paket versorgen. Inhaberin ist Demeter-Landwirtin Kristine Rühl aus Siegsdorf; ihre Nichte Karoline Widur und eine Gruppe von weiteren freiwilligen Helfern arbeiten dabei mit. Unterstützt wird das Projekt neben dem "Netzwerk Solidarische Landwirtschaft" von der Ökomodellregion Waginger See-Rupertiwinkel. Wer sich über das Projekt näher informieren will, hat Gelegenheit dazu bei einem ersten kostenlosen "Acker-Frühstück" auf der Anbaufläche bei Tettenberg am Samstag, 26. Mai, um 11.30 Uhr. Eine Anmeldung ist erwünscht, da die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Kontakt entweder über die Internetseite www.solawi-chiemgau.de, über E-Mail info@solawi-chiemgau.de sowie über Telefon 08662/409505 oder 0170/ 2941196. − he