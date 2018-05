Benedikt ist da, aber die Deko ist weg: Dreister Diebstahl

Nur noch die Luftballons hängen an der Wäscheleine. Johann Winkler ärgert sich über die Plünderung des "Storchennests", das als Willkommensgruß für Enkelsohn Benedikt gedacht war. −F.: privat Nur noch die Luftballons hängen an der Wäscheleine. Johann Winkler ärgert sich über die Plünderung des "Storchennests", das als Willkommensgruß für Enkelsohn Benedikt gedacht war. −F.: privat



Benedikt ist da! Neben "Hurra!" heißt es aber auch: "Herrschaftzeiten!" Denn nicht mehr da ist die Willkommens-Deko für den Familienzuwachs. "Das ist schon ein besonders dreister Diebstahl", ärgert sich Johann Winkler, der am Montag zum siebten Mal Opa geworden ist und am Dienstag zusammen mit seiner Frau Lucia einen Holzstorch vor seinem Getränkemarkt in der Trostberger Straße aufgebaut hat.

"Wir haben an einer Wäscheleine zwischen den Fahnenstangen Babywäsche und Spielsachen aufgehängt. Das ist über Nacht alles gestohlen worden", berichtet Johann Winkler. "Wer macht denn sowas!"

Sein Sohn Thomas, der frisch gebackene, nun dreifache Vater, durfte den vollständigen Schmuck am Straßenrand am Dienstag noch bewundern. Für Schwiegertochter Nicole, die mit dem kleinen Benedikt noch bis Freitag im Altöttinger Krankenhaus ist, bleiben aber nur noch der Storch und ein paar Luftballons übrig.

"Uns geht es ja nicht um den finanziellen Schaden", sagt Lucia Winkler. "Die Kleidunge und das Spielzeug haben 60 Euro gekostet." Was die Großeltern ärgert, ist die Unverfrorenheit, dass sich jemand an einem so schönen Brauch bereichert. Johann Winkler ist deshalb schon zur Polizei gegangen. Weil die ihm aber wenig Hoffnung machte, dass der "Storchenenest"-Plünderer ermittelt wird, wandte er sich am Mittwoch an die Heimatzeitung. Sein Appell: "Wer etwas gesehen hat, kann sich ja bei uns im Getränkemarkt melden. Oder der Täter kriegt ein so schlechtes Gewissen, dass er die Sachen von mir aus anonym zum Storch zurückbringt." − tt