Büsche und Bäume verhüllt: Behörde gibt Entwarnung

Die Raupen einer Gespinstmotte. Die Raupen einer Gespinstmotte.



Schön schauen sie nicht aus, die zurzeit vielerorts komplett eingehüllten Büsche und Bäume. Verursacher sind verschiedene Gespinstmottenarten, deren Raupen an verschiedenen Gehölzen wie Traubenkirschen, Pfaffenhütchen, Faulbaum, Schlehen sowie Obstbäumen fressen und auffällige weiße Gespinste bilden. Das hat das Amt für Ernährung, Landwirtschaf und Forsten (AELF) Traunstein in einer Pressemitteilung gemeldet.

Nach dem sogenannten Reifungsfraß der Raupen, der in gut zwei Wochen beendet sein wird, verpuppen sich diese anschließend in den Gespinsten, bevorzugt am Stammfuß oder in Astgabeln, so Amtsrat Stefan Weiß. Mit Ausflug der Falter sei der ganze Spuk auch schon wieder vorbei: "Die Bäume erholen sich und werden erneut austreiben. Gefahr für Mensch und Tier herrscht bei diesen Arten keine."

Manchmal werden die harmlosen Gespinnstmotten mit dem Eichenprozessionsspinner verwechselt. Die Brennhaare der Raupen können allergische Reaktionen bei Menschen und Tieren auslösen. Wer sich bei einem mit Gespinsten behangenem Gehölz unsicher ist, sollte Abstand halten und im Zweifelsfall im Landratsamt bei Kreisfachberater Markus Breier nachfragen, Tel. 0861/58-385. − red

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Donnerstag-Ausgabe, 24. Mai 2018, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.