BRK-Bildungsrallye: Freude, Kräftemessen und Gemeinschaft

Das Jugendrotkreuz (JRK) im Landkreis Traunstein veranstaltet jedes Jahr eine Bildungsrallye, bei der Kinder und Jugendliche ihr Wissen und Können messen und abwechslungsreiche Tage in der Gemeinschaft verbringen. In diesem Jahr kamen 85 Teilnehmer aus 15 JRK-Gruppen und rund 35 ehrenamtliche Helfer nach Fridolfing.

Der erste Tag begann mit einem Abendessen. Anschließend wurden Collagen zu verschiedenen Rotkreuz-Themen gebastelt. Austoben konnten sich die Kinder und Jugendlichen auf einer Hüpfburg. Übernachtet wurde in der Turnhalle der Fridolfinger Mittelschule. Bei Kaiserwetter folgte am Tag darauf der Parcours im Nachbarort Pietling. An acht Stationen galt es für die Kinder und Jugendlichen, gemeinsam ihr Wissen und Können unter Beweis zu stellen. In den Altersklassen Bambini (sechs bis neun Jahre), Stufe II (14 bis 16 Jahre) und III (17 bis 26 Jahre) schnitten die Jugendgruppen aus Fridolfing am besten ab. In der Stufe I (zehn bis 13 Jahre) sammelte die Jugendgruppe aus Tettenhausen die meisten Punkte. − red