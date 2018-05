Theater "Du & Ich" führt "Stummina" auf

Der Theaterverein "Du & Ich" bringt im Juni das Stück "Stummina" im "Nuts" auf die Bühne. Darsteller mit und ohne Behinderung spielen die Geschichte, die bereits 2011 mit großem Erfolg aufgeführt worden war. Die Wiederholung steht ganz im Zeichen der Erinnerung an den vergangenes Jahr verstorbenen ehemaligen Vorsitzenden des Vereins, Karl-Heinz Basalyk, der die Geschichte damals auswählte und mit seiner Frau Renate die Liedtexte dazu schrieb.

Das Stück ist angelehnt ans Buch "Tobias und der Engel" von Susanna Tamaro und wurde speziell für das Theater "Du & Ich" umgeschrieben. Michael Felsenstein hat in bewährter Manier das Textbuch und die Musik geschrieben. Stummina ist ein Mädchen, das nicht spricht. Nach Problemen mit den Eltern, die selber mit ihrem Leben nicht zu Rande kommen, verlässt Stummina das Elternhaus und schlägt sich alleine durch. Sie hat auf ihrem Weg viele interessante Begegnungen und erlebt unglaubliche Dinge.

Premiere ist am Sonntag, 3. Juni, um 17 Uhr. Weitere Aufführungen sind am 4., 6., 7., 11., 13. und 14. Juni um 19 Uhr sowie am 10. Juni um 17 Uhr. Der Eintritt ist frei, Platzreservierung ist erforderlich unter Tel. 0861/8431. − mix/Foto: Mix