"Ich weiß, ich bin nur 1/16"

In der Gemeinderatssitzung wurde Peter Wurmannstätter (rechts) von Bürgermeister Josef Huber vereidigt. − Foto: Graichen In der Gemeinderatssitzung wurde Peter Wurmannstätter (rechts) von Bürgermeister Josef Huber vereidigt. − Foto: Graichen



"Peter, jetzt ist’s soweit", habe Franz Reiter zu Peter Wurmannstätter am ersten April-Wochenende gesagt. Schon länger habe Reiter angedeutet, dass er im Obinger Gemeinderat aufhören will. Das Amt mit der beruflichen Belastung zu vereinbaren, sei einfach zu viel geworden, erzählt Peter Wurmannstätter.

Und so rückte er vergangene Woche als Gemeinderatsmitglied nach. Er übernimmt Reiters Funktionen und einige andere Aufgaben. Wurmannstätter ist künftig Mitglied des Ausschusses für Umwelt und Energie, Stellvertreter von Martin Maier aus Honau im Bauausschuss und von Hans Schloder im Rechnungsprüfungsausschuss sowie Stellvertreter von Korbinian Stettwieser beim Zweckverband zur Wasserversorgung der Gruppe Harpfing. Außerdem übernimmt Peter Wurmannstätter das Amt des Referenten für Leader für die LAG Chiemgauer-Seenplatte.

Der 48-jährige Obinger erzählt der Heimatzeitung, dass er in der Sitzung "wirklich sehr sehr aufgeregt war. Im Nachhinein war das aber völlig unnötig", sagt er. An Gemeinderatssitzungen habe er als Besucher schon oft teilgenommen, aber vorne mit dabei zu sein, sei dann doch etwas anderes. "Das ist hoch interessant, vor allem, was im nichtöffentlichen Teil passiert." − pfj/igMehr dazu und zur Obinger Gemeinderatssitzung lesen Sie am Donnerstag, 24. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.