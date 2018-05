Ausstellung im Landratsamt: Moore als Lebensgrundlage

Bis zum 13. Juni ist im Landratsamt Traunstein während der üblichen Öffnungszeiten die Ausstellung "Moore.Vielfalt.Oberbayern" zu sehen. Insgesamt zwölf Tafeln im Eingangsbereich sowie im Treppenhaus des Gebäudes B informieren über die enorme Bedeutung der Moore für Landschaft und Klima.

Die Ausstellung erläutert das "Klimaschutzprogramm Bayern 2050", das seit 2016 nach und nach auch in Teilen des Landkreises Traunstein umgesetzt wird. So sollen im Preisinger Moos in Traunstein sowie im Waginger Weitmoos Moorgrundstücke gewonnen werden, um diese später in intakte Regenmoore zurückzuverwandeln. Deshalb bieten Stadt und Marktgemeinde zusammen mit dem Freistaat Bayern den Grundbesitzern an, die Moorflächen zu kaufen oder zu pachten.

Die Resonanz ist positiv: An beiden Orten stehen bereits einige Flächen für eine Renaturierung bereit. Betreut wird das Projekt von Moor-Fachfrau Bärbel Gänzle (Bild). Zusammen mit Manfred Mertl, dem Leiter der Unteren Naturschutzbehörde beim Landratsamt, ist sie optimistisch, dass viele weitere Eigentümer ihre Grundstücke dem Freistaat Bayern zur Verfügung stellen werden. Denn "Wetter-Extreme, der Reichtum der heimischen Natur und der Schutz der Lebensgrundlagen hängen auch eng mit lokaler Verantwortung zusammen", so Bärbel Gänzle. − red/Foto: red