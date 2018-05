Motorrad kracht in Auto

Ein Unfall hat sich zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. −Symbolfoto: dpa Ein Unfall hat sich zwischen einem Auto und einem Motorrad ereignet. −Symbolfoto: dpa



Auf der TS20 ist es am Dienstag gegen 19 Uhr kurz vor Peterskirchen zu einem Unfall zwischen einem 51-jährigen Motorradfahrer und einem 61-jährigen Autofahrer gekommen. Das teilte die Polizei Trostberg gestern mit. In einer langgezogenen Rechtskurve, die aufgrund eines vorangegangenen leichten Schauers noch etwas feucht war, kam der Motorradfahrer mit seiner BMW ins Rutschen und schlitterte dabei in die Gegenfahrbahn. Dort stieß er mit einem entgegenkommenden Audi seitlich zusammen und kam letztendlich am Straßenrand zum Liegen. Dadurch verletzte sich der Biker aus dem Raum Altötting glücklicherweise nur leicht. Der Autofahrer aus dem Bereich Traunstein blieb unverletzt. Insgesamt beläuft sich der Schaden an Auto und BMW auf geschätzte 4000 Euro. − red