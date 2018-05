Morgen: Ärmel hoch gegen Leukämie!

Immer am 25. Mai wird zum Aktionstag aufgerufen. − Foto: AKB Immer am 25. Mai wird zum Aktionstag aufgerufen. − Foto: AKB



Die Stiftung "Aktion Knochenmarkspende Bayern" (AKB) ruft morgen zur größten Typisierungsaktion im Freistaat auf. Über 200 Orte sind dabei, auch in den Landkreisen Traunstein, Altötting, Berchtesgadener Land, Mühldorf und Rosenheim. Das Motto heißt: Ärmel hoch gegen Leukämie!

Seit 2016 rufen AKB und der Blutspendedienst (BSD) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zu so einem Aktionstag auf. Jedes Jahr wird der 25. Mai zum Motivationstag für alle Bayern, sich als Stammzellspender gegen Leukämie typisieren zu lassen und zum Blut spenden zu gehen.

"Wir wollen die Menschen in Bayern motivieren, sich als Stammzellspender und als Blutspender für kranke Menschen zu engagieren und deren Heilung zu ermöglichen", sagt Dr. Hans Knabe, Vorstand der Stiftung AKB. Das heißt: Gesunde Personen zwischen 17 und 45 Jahren können sich bei allen Partnern als Stammzellspender aufnehmen lassen. Über 200 Standorte in Bayern stehen für die Registrierung bereit, in Oberbayern in Altötting, Bad Tölz-Wolfratshausen, Berchtesgadener Land, Dachau, Ebersberg, Eichstätt, Erding, Fürstenfeldbruck, Garmisch-Partenkirchen, Ingolstadt, Miesbach, Mühldorf a.Inn, München, Neuburg-Schrobenhausen, Pfaffenhofen a.d.Ilm, Rosenheim, Starnberg, Traunstein und Weilheim-Schongau.

Dabei sind alle Stellen der Gesundheitsregion Plus, alle Servicezentren der DAK-Gesundheit Bayern, alle Beratungs- und Begutachtungszentren des MDK Bayern, alle Blutspendetermine des BSD/BRK, der Blutspendedienst in München, die Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern in Gauting.

