Auf der A8: Raser bedrängen Autofahrerin und beschimpfen sie

Bedrängt, geschnitten und anschließend auch noch beschimpft haben zwei Insassen eines SUV die Fahrerin eines Kleinwagens und ihre Beifahrerin auf der A8 bei Bernau am Chiemsee.

Als die 29-jährige Österreicherin auf Höhe der Ausfahrt Bernau einen Lastwagen überholte, fuhr der 44-jährige kroatische Porsche-Cayenne-Fahrer nach Angaben der Polizei so dicht auf, dass die junge Frau im Rückspiegel weder dessen Nummernschild noch die Scheinwerfer sehen konnte.

Sie wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Der SUV überholte, scherte knapp vor ihr rechts ein und trat auf die Bremse. Einen Auffahrunfall konnte die Frau nur verhindern, indem sie stark bremste und ihr Auto nach links lenkte. Dann zog der Porschefahrer wieder haarscharf vor ihrem Auto nach links und raste davon.

Doch als die beiden Frauen an der Rastanlage Hochfelln Süd anhielten, stand der Porsche ebenfalls dort. Ein Mann und eine Frau kamen auf den Kleinwagen zu. Die ihr unbekannte 39-jährige Slowenin beschimpfte die 29-Jährige wüst.

Die Geschädigte und ihre Beifahrerin fuhren daraufhin weiter und wandten sich an bei Siegsdorf an eine Streife der Fahndung Traunstein, die zufällig dort unterwegs war. Die Polizisten fanden den Porsche und seine Insassen, die noch an der Rastanlage waren.

Der SUV-Fahrer wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Nötigung angezeigt, seine Beifahrerin wegen Beleidigung. Zeugen der Vorfälle werden gebeten, sich unter 08662/6682-0 mit der Verkehrspolizei Traunstein in Verbindung zu setzen. − pnp