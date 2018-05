Ersthelfer retten Fahrer und Beifahrerin aus brennendem Auto

Ersthelfer retteten zwei 19-Jährige aus dem brennenden Fahrzeug. −Foto: FDL/Lamminger Ersthelfer retteten zwei 19-Jährige aus dem brennenden Fahrzeug. −Foto: FDL/Lamminger



Großes Glück im Unglück hatten zwei 19-Jährige am Donnerstagmorgen. Anwohner waren morgens schnell zur Stelle und zogen sie nach einem Unfall aus ihrem brennenden Wagen. Zuvor waren die beiden 19-Jährigen mit ihrem VW Polo in Kirchanschöring im Landkreis Traunstein von der Straße abgekommen und gegen eine massive Grundstückseinfassung gekracht. Der Wagen wurde auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und geriet sofort in Brand. Hinzugeeilte Anwohner zogen den Fahrer und die Beifahrerin aus dem Wagen. Beide Fahrzeuginsassen wurden mittelschwer verletzt.



Gegen 4.25 Uhr befuhren laut Polizei ein 19-jähriger Kirchanschöringer und seine ebenfalls 19-jährige Beifahrerin mit einem VW Polo die TS 25 in Richtung Lampolding. Aus bislang noch unbekannter Ursache verlor der Fahrer auf Höhe des Anwesens Laufener Straße 3 in Kirchanschöring die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und rammte die Grundstückseinfassung. Der Wagen wurde im Anschluss auf die Fahrbahn zurückgeschleudert und geriet in Brand. Anwohner bemerkten das Unfallgeschehen und eilten umgehend zur Unfallstelle. Als Ersthelfer hatten sie die beiden Insassen sofort aus dem Fahrzeug geborgen. Fahrer und Beifahrer kamen mit mittelschweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser.



Da der Fahrer offensichtlich nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet, außerdem war er nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Durch die Staatsanwaltschaft Traunstein wurde ein Gutachten zum Unfallhergang angeordnet.

Da aus dem verunfallten Wagen Betriebsstoffe in einen Gully liefen und von dort in die Götzinger Ache gelangten, wurde das zuständige Landratsamt Traunstein verständigt. Die zuständige Behörde hatte unverzüglich eine Ölsperre veranlasst. Die Sperrung der TS 25 bleibt aus diesem Grund bis etwa 12 Uhr bestehen. An der Unfallstelle waren die Feuerwehren aus Kirchanschöring und Fridolfing. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Polizeiinspektion Laufen. − red