Kind auf Campingplatzeinfahrt von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 18-Jähriger hat am Dienstag an der Einfahrt des Campingplatzes in Taching am See (Landkreis Traunstein) ein fünfjähriges Mädchen mit seinem Auto erfasst und schwer verletzt. Der Jugendliche wollte mit seinem Wagen in den Campingplatz einfahren, konnte dies jedoch nicht, da die Schranke zum Gelände wegen der Mittagsruhe von 12 bis 14 Uhr geschlossen war.

Als der 18-Jährige daraufhin rückwärts fuhr, erfasste er ein fünf Jahre altes Mädchen, das sich mit seinem Kinderfahrrad hinter sein Auto gestellt hatte. Die Polizei vermutet, dass die Fünfjährige hinter dem Auto in den Campingplatz einfahren wollte.

Der Wagen schleifte das Kind über die Straße. Das Mädchen erlitt laut Polizei erhebliche Abschürfungen und musste zur weiteren Behandlung und Untersuchung mit dem Rettungshubschrauber nach Traunstein ins Krankenhaus Traunstein gebracht werden. Der Unfall wurde durch die Polizei Laufen aufgenommen. − pnp