Sonnenaufgang am Seeoner See veredelt Wetterbericht der ARD

Foto. Christine Limmer Foto. Christine Limmer



Ein Anruf von der Schwägerin und mehrere WhatsApp-Nachrichten gingen am Mittwochabend bei unserer Fotografin Christine Limmer ein: "Hey, Du warst im Fernsehen!" Und das zur besten Sendezeit in der ARD. Mit der wunderschönen Aufnahme, die der Trostbergerin am Morgen am Seeoner See gelungen war, hatte das "Erste" seine Sendung "Wetter vor acht" bestückt.

Der Wetterbericht, in dem auch meteorologische Phänomene wie die Entstehung von Tornados oder Inversionswetterlagen erklärt werden, läuft montags bis freitags gegen 19.50 Uhr kurz vor der "Tagesschau". Am Mittwoch durfte sich das Millionenpublikum an den Bildschirmen am Sonnenaufgang erfreuen, der den Seeoner See mit dem Kloster in ein dramatisches Licht mit dampfendem Nebel und Spiegelungseffekt tauchte. "Heute morgen war Christine Limmer im Chiemgau unterwegs", verkündete der Moderator. Selbst gesehen hat die 44-Jährige die prominente Ausstrahlung ihres Fotos nicht. "Ich hätte nie gedacht, dass das verwendet wird, weil ich ja auch schon öfter Bilder an das Bayerische Fernsehen geschickt habe. Da kommt immer nur die Antwort: ,Danke, es ist schön bei Euch.‘" Bei der ARD hatte sie es zum ersten Mal probiert – und gleich Erfolg mit ihrer Zweitverwertung. Denn als fleißige Berichterstatterin bringt sie den Lesern der Heimatzeitung regelmäßig die Schönheit des Region näher. Früh aufzustehen, ist sie als Krankenschwester am Trostberger Klinikum gewohnt. Deshalb brach Christine Limmer auch an ihrem freien Mittwoch schon um 5.30 Uhr zur Motivsuche auf. Dass sie dabei auch nahe der Nachbargemeinde Truchtlaching fündig wurde, konnten die Leser der Heimatzeitung schon im Lokalteil der Donnerstagsausgabe bestaunen, den eine Bilderbuch-Aufnahme der Ischler Alzschleife zierte. − tt

.