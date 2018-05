Dachdecker verletzt sich schwer mit einem Messer

Nach der Erstversorgung musste der verletzte Mann in die Unfallklinik Salzburg gebracht werden. −Symbolfoto: PNP Nach der Erstversorgung musste der verletzte Mann in die Unfallklinik Salzburg gebracht werden. −Symbolfoto: PNP



Bei Arbeiten auf dem Dach eines Verbrauchermarktes an der Alten Pallinger Straße in Trostberg hat sich am Mittwoch ein 49-jähriger Dachdecker mit einem Teppichmesser in den linken Unterarm geschnitten. Der Schnitt war laut Polizeiangaben so tief, dass er auch die Arterie verletzte. Wegen des hohen Blutverlusts musste der Mann mit dem Rettungshubschrauber in die Unfallklinik nach Salzburg geflogen werden. Er war ansprechbar, eine akute Lebensgefahr bestand zu diesem Zeitpunkt nicht. − red