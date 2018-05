FDP gründet mehrere Ortsverbände

Der neu gewählte Ortsvorsitzende Christian Schunck (Dritter von links) mit seinen Ortsvorstandskollegen Johann Ostermaier (links) und Phi Plankenhorn (Zweite von links) sowie dem FDP-Landtagskandidaten und Kreisvorsitzenden Dr. Walter Buggisch (rechts). − Foto: red Der neu gewählte Ortsvorsitzende Christian Schunck (Dritter von links) mit seinen Ortsvorstandskollegen Johann Ostermaier (links) und Phi Plankenhorn (Zweite von links) sowie dem FDP-Landtagskandidaten und Kreisvorsitzenden Dr. Walter Buggisch (rechts). − Foto: red



Die FDP will mehr Bürgernähe, erklärt der Land- und Bezirkstagskandidat der Kreis-FDP, Christian Schunck. "Wir wollen mehr in die Fläche gehen." Darum würden in den nächsten Monaten mehrere Ortsverbände der FDP gegründet. Darunter Traunreut, Achental und Bergen-Siegsdorf. Ein erster Schritt in diese Richtung ist bereits vollzogen. Am Mittwoch teilte die FDP mit, dass es nun einen Ortsverband Obing-Pittenhart-Kienberg gibt. Die Wahl sei auf Obing, Pittenhart und Kienberg gefallen, da die FDP geschaut habe, wo sie am meisten lokale Präsenz hat. Und da es im nördlichen Landkreis immer mehr Parteimitglieder gebe, – der Schweprunkt der Kreis-FDP liegt, so Schunck, im Süden – habe man sich entschieden, auch hier präsenter zu sein. Ein weiterer Grund: Der 46-Jährige Christian Schunck ist Land- und Bezirkstagskandidat der FDP und lebt seit zwölf Jahren in Obing. "Das ist ein schönes Signal, wenn Obing dann auch einen Ortsverband hat." Der Obinger stellt aber klar: "Wir wollen keine Opposition gegen den Kreisverband bilden, sondern vielmehr eine Erweiterung."

Am 17. März hat sich der Ortsverband im Gasthof "Zur Post" gegründet. Der 46-Jährige wurde einstimmig zum Vorsitzenden gewählt. Stellvertretender Vorsitzender ist Johann Ostermaier aus Obing, Schriftführerin ist Phi Plankenhorn aus Pittenhart. − pfjMehr dazu lesen Sie am Freitag, 25. Mai, in Ihrer Heimatzeitung.