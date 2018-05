Treue Blutspender ausgezeichnet

Wilhelm Scheck wurde für 125 Blutspenden ausgezeichnet. Unser Bild zeigt ihn mit dem BRK-Kreisvorsitzenden Konrad Schupfner (links) und BRK-Kreisgeschäftsführer Kurt Stemmer (rechts). − Foto: BRK Wilhelm Scheck wurde für 125 Blutspenden ausgezeichnet. Unser Bild zeigt ihn mit dem BRK-Kreisvorsitzenden Konrad Schupfner (links) und BRK-Kreisgeschäftsführer Kurt Stemmer (rechts). − Foto: BRK



Blutspenden rettet Leben – das ist keine überholte Phrase, sondern für viele Menschen ernste Realität. Viele schwer kranke Patienten sind tagtäglich auf die Versorgung mit Spenderblut angewiesen. Darum ehrt der Kreisverband Traunstein des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) regelmäßig Menschen, die sich mit ihren Blutspenden für in Not geratene Mitbürger einsetzen. Bei der jüngsten Ehrungsfeier im Traunsteiner Rotkreuz-Zentrum wurden 64 langjährige Blut-spender ausgezeichnet.

Nach einem informativen Kurzfilm über die gesellschaftliche Bedeutung des Blutspendens und die aufwendige Weiterverarbeitung des Spenderblutes zu Blutpräparaten ergriff Konrad Schupfner das Wort. In seiner Rede betonte der BRK-Kreisvorsitzende, wie wichtig es sei, dass genügend Menschen regelmäßig Blutspenden leisten würden. Denn Blut könne trotz aller wissenschaftlicher Fortschritte noch immer nicht künstlich hergestellt werden und in einer älter werdenden Gesellschaft brauche man tendenziell noch mehr Spenderblut als in früheren Jahrzehnten. Den Geehrten sprach er seine Anerkennung und seinen Dank führ ihr großes Engagement aus.

Anschließend nahm Schupfner gemeinsam mit BRK-Kreisgeschäftsführer Kurt Stemmer die Ehrungen vor. Ausgezeichnet wurden Bürger mit 50, 75, 100 und 125 Blutspenden. Sie erhielten Ehrennadeln des Roten Kreuzes sowie kleine Präsente für ihre Treue zum Blutspenden. Mit Wilhelm Scheck und Josef Schreiber haben zwei Bürger bereits die seltene 125er-Marke erreicht.

Schupfner rechnete vor, dass man dazu bei fünf Blutspenden im Jahr mindestens ein Vierteljahrhundert brauchen würde. Diese Beharrlichkeit im Dienst für die Allgemeinheit sei bewundernswert, so der BRK-Kreisvorsitzende. − red