Feuerwehrler erfindet Stausystem - Kandidat für Innovationspreis

Kommandant Sebastian Emmerer (rechts) und Hans Eder können das System für die Pittenharter Feuerwehr gut gebrauchen.



Etwas unscheinbar sieht sie aus, die Erfindung des Pittenharters Hans Eder (Landkreis Traunstein. Eine rote Plane, ein paar Eisenstangen. Und doch ist sie ein Segen für die Pittenharter Feuerwehr und für viele andere kleine Landfeuerwehren. Und darum ist das mobile Stausystem "Flori" auch für den Bayerischen Innovationspreis nominiert worden.

Die Idee, ein mobiles Stausystem zu entwickeln, hatte der 45-jährige Hans Eder vor Jahren bei einer Feuerwehrübung. "Wir hatten eine Übung, in der wir einen Bach aufstauen mussten", erzählt er. Mit einer Siloplane und mit Brettern hätten er und seine Kameraden mühsam das kleine Rinnsal aufgestaut, damit sie das Wasser daraus zum Löschen entnehmen konnten. "Ich habe mich geärgert, wie kompliziert das war und habe mir gedacht, das müsste auch anders gehen", erzählt er weiter. Seine Kollegen hätten gesagt: "Dann erfinde halt etwas."



Mehrmals haben die Pittenharter Floriansjünger "Flori" in Übungen genutzt. "Innerhalb von fünf oder sechs Minuten ist es aufgebaut", erklärt Eder. − Fotos: Pfingstl/Feuerwehr



Das hat er getan. Sein Stausystem besteht aus einer PVC-Plane, einem sehr schweren und extrem reißfesten Material, wie es auch für Lastwagen verwendet wird. Im Bachbett wird sie mit gehärteten Eisennägeln mit einer Länge von 120 Zentimetern befestigt. An der Unterseite hat die Plane einen Hohlraum, durch den ein B- oder C-Schlauch geschoben werden kann. Wird er befüllt, wird das System nach unten hin abgedichtet, und das Wasser kann so weit aufgestaut werden, dass eine Tragkraftspritze eingesetzt werden kann. Eder erklärt, dass das System zwar nicht für jede Feuerwehr geeignet und nötig sei, aber gerade für kleine Landfeuerwehren in Orten, in denen es viele kleine Bäche gibt, die nur wenig Wasser führen, sei es praktisch.

