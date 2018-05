Segelunfall endet glimpflich

Die Wasserwacht brachte die Gekenterten zurück ans Ufer. − Foto: FDL/Lamminger Die Wasserwacht brachte die Gekenterten zurück ans Ufer. − Foto: FDL/Lamminger



Eine Frau hat am Freitagnachmittag, gegen 16 Uhr, von der Schützingr Bucht aus bemerkt, dass ein Segelboot gekentert ist. Das teilte die Polizei Prien am Sonntag mit. Auf der Jolle befanden sich ihr Mann und zwei weitere Personen. Eine Sturmböe blies das Boot plötzlich um und die drei Bootsfahrer fielen ins Wasser. Die Frau alamerierte die Integrierte Leitstelle Traunstein Diese schickte den Rettungshubschrauber Christoph 14 zur Lageerkundung. Die Wasserwacht Chieming schleppte das Segelboot und die drei unverletzten Personen an Land. Die Einsatzkräfte der DLRG wurden nciht mehr gebraucht und konnten wieder umkehren. Vor Ort waren noch ein Notarzt und ein Rettungswagen und der Einsatzleiter der Wasserrettung. − red