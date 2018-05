Anruf eines dubiosen "Stromanbieters"

Die Fragen des Anrufers kamen dem Trostberger verdächtig vor. Er handelte korrekt, beendete das Gespräch und informierte die Polizei und die Stadtwerke. − Foto: dpa Die Fragen des Anrufers kamen dem Trostberger verdächtig vor. Er handelte korrekt, beendete das Gespräch und informierte die Polizei und die Stadtwerke. − Foto: dpa



Ein Trostberger hat am Donnerstag einen Anruf eines angeblichen Stromanbieters bekommen, der ihn stutzig machte. Er sollte die Stromzählernummer angeben und noch weitere Fragen beantworten. Bevor es jedoch dazu kam, beendete der Trostberger das Gespräch. Das war genau richtig, denn Informationen der Stadtwerke Trostberg und Ermittlungen der Polizei haben ergeben, dass es sich möglicherweise um einen Betrüger handelte.

Laut Polizeibericht gab der Anrufer an, für einen Stromanbieter zu arbeiten, der mit dem ortsansässigen Energieversorger zusammenarbeite. Der Trostberger rief nach dem Telefonat seinen Stromversorger an und hakte nach. Dabei stellte sich heraus, dass die Stadtwerke gar keine Kooperation mit dem angegebenen Anbieter haben. Eine Internetrecherche hat mehrere Warnhinweise zu der Telefonnummer, die bei dem Anruf angezeigt wurde, ans Licht gebracht. Die Polizei stellt außerdem klar: Der vom Anrufer genannte Stromanbieter existiert nicht. Die Beamten erklären: "Was der Anrufer erreichen wollte, ist nicht bekannt, eine Vorbereitungshandlung zum Betrug ist jedoch nicht auszuschließen."

Stefan Bratzdrum, Geschäftsführer der Stadtwerke Trostberg, kennt diese Masche von diversen Stromanbietern. Diese würden Zählernummer und Zählerstand erfragen und daraufhin eine Auftragsbestätigung senden. Wenn dieser Auftrag nicht in der vierwöchigen Frist widerrufen wird, tritt der Stromliefervertrag in Kraft.

Auch die Polizei möchte die Bürger erneut sensibilisieren, vorsichtig mit ihren Daten umzugehen. "Geben Sie unbekannten Anrufern keine persönlichen Daten preis! Sollten Sie Daten preisgeben wollen, informieren Sie sich vorher mit den Ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln wie Internet oder Telefon und fordern Sie gegebenenfalls schriftliche Angebote ein!"

