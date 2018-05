Auto schleudert quer über A8 - Fahrer betrunken

Ein angetrunkener Fahrer ist am Sonntagvormittag auf der A8 in Oberbayern mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. − Foto: PNP Ein angetrunkener Fahrer ist am Sonntagvormittag auf der A8 in Oberbayern mit seinem Wagen ins Schleudern geraten. − Foto: PNP



Ein laut Polizei "ordentlich angetrunkener" Mann ist am Sonntagvormittag mit seinem Renault Twingo auf der A8 zwischen dem Voglinger Wald und der Anschlussstelle Traunstein ins Schleudern geraten und unter anderem in die Mittelleitplanke geprallt. Der Mann wurde dabei leicht verletzt.

Kurz vor 11 Uhr war der 31-Jährige aus dem Raum Kassel auf der Autobahn mit seinem Wagen in Richtung München unterwegs. Im Auslauf einer Rechtskurve kam er zunächst zu weit aufs rechte Bankett. Mit dem Versuch gegenzulenken, nahm das Schicksal seinen Lauf. Der Twingo schleuderte über beide Fahrspuren und krachte in die Mittelschutzplanke. Von dort ging es zurück über beide Fahrspuren in den Grünstreifen, wo das Auto letztlich zum Stehen kam.

Mehrere Verkehrsteilnehmer informierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten den Unfall aufnahmen, stellte sich heraus, dass der Fahrer angetrunken war. Ein Alkotest vor Ort ergab gut 0,8 Promille. Der Mann wurde sowohl zur ärztlichen Behandlung als auch zur Blutentnahme ins Klinikum nach Traunstein gebracht. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Sein Führerschein wurde an Ort und Stelle sichergestellt. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Er wird laut Polizei mit längerem Fahrerlaubnisentzug und einer empfindlichen Geldstrafe rechnen müssen.

Andere Verkehrsteilnehmer waren nicht in den Unfall verwickelt. Am Twingo und den Schutzplanken entstand Sachschaden in Höhe von rund 2500 Euro. Zur Reinigung der Fahrbahn und Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen für gut eine Stunde gesperrt. Das Unfallauto wurde abgeschleppt. Die Autobahnmeisterei Siegsdorf säuberte die Fahrbahn. Sie wurde durch das Technische Hilfswerk Traunstein, das auch Absperrmaßnahmen durchführte, unterstützt. − pnp